Adıyaman'da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları

Fuat tekin, Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşların tamamına doğumdan ölüme kadar hizmet etmekte, kurulduğu günden itibaren eşitlik, vatandaş odaklılık ve yüksek kalite anlayışıyla özverili bir şekilde çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekti.

Sigortalıların sosyal güvenlik hizmetlerine kolay ulaşabilmesi amacıyla, yurdun dört bir yanında sosyal güvenlik merkezleri açıldığını söyleyen Tekin, “Sosyal güvenlikte sunulan hizmetleri, teknolojiye taşıyarak, e-devlet portalında en fazla hizmet sunan Kurum olmada öncü seviyeye ulaşmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak için Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri düzenlenecektir. Sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, işverenlerimizi ve vatandaşlarımızı yasa ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, sigortalı istihdamını teşvik etmek ve toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, kuruluş Kanunumuzun kabul edildiği 16 mayıs tarihini içine alan hafta her yıl Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sisteminin gereği olarak vatandaşlarımıza kaliteli ve çözüm odaklı hizmet vermektir. 11. yılını kutlayacağımız Sosyal Güvenlik Haftası 13-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında kutlanacaktır. Hafta boyunca Müdürlüğümüzce , kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, şehit ve gazi aileleri, emekliler, esnaflar, organize sanayi ve çeşitli işyerleri ziyaretleri gerçekleştirilecek olup ziyaretlerde gündemde olan teşvik ve bilgilendirmelerde bulunulacaktır” diye konuştu.