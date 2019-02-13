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Adıyaman'da su kuşlarının sayımı tamamlandı

Adıyaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri su kuşu sayımını tamamladı.

Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri su kuşu sayımını tamamladı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Kış Ortası Su Kuşu Sayımını (KOSKS) gerçekleştirdi. Altı kişilik ekip ile 2 gün boyunca Gölbaşı gölü, Azaplı Gölü ve Fırat Nehri'nde su kuşu sayımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 bin civarında su kuşunun bulunduğu tespit edildi.


Adıyaman'da Martı ve Sakar Mete başta olmak üzere yaklaşık 25 kuş türü bulunduğunu belirten yetkililer, kuş türünün arttığına işaret etti.

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