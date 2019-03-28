Adıyaman'da su ürünleri avlanma yasağı başlıyor

Her yıl Adıyaman'da balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olan 01 Nisan- 30 Haziran 2019 tarihleri arasında baraj, göl, gölet ve akarsularımızda her türlü su ürünlerinin avlanmasının yasaklandığı bildirildi.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, yönetmeliği ve su ürünleri avcılığını düzenleyen 4/1 ve 4/2 numaralı tebliğler gereğince Adıyaman'da 01 Nisan - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanacağını dile getiren Tarım ve Orman il Müdürü Adil Alan, bu dönemde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulamayacağını kaydetti.

Adil Alan açıklamasında, “Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il, ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il, ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan iç su balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.

Avlanma yasağı süresince bu hükümlere uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.