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Adıyaman'da sürücülerin karla zorlu mücadelesi

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda yoğun kar yağışı dolayısıyla sürücüler, kar nedeniyle zorlu bir mücadele verdi.


Kentin yüksek bölgelerinde günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nede Adıyaman- Çelikhan Karayolundaki sürücülere zor anlar yaşatıyor. Koçali Köyü çevresinde buzlanmanın da etkisi ile araçlar seyir etmekte zorlanırken, bazı araçlar kayarak, yoldan çıktı. Kimileri ise kayan araçları ile çevredeki insanların desteğiyle seyir edebildi. Bazı sürücü ve vatandaşlar da kurtarma ekipleri tarafın yürütülen çalışmalarla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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