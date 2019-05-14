Adıyaman'da tanker devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde kontrolden çıkan tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde kontrolden çıkan tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza, Kahta Diyarbakır karayolunun 22. Kilometresinde meydana geldi. Ramazan Oflaz yönetimindeki 73 FE 828 plakalı tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Araç sürücüsü Ramazan Oflaz kazada yaralandı.
Yaralı olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.