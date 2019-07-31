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Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda tarihi eser ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde M.B. isimli şahsın elinde tarihi eserler bulunduğu ve satmaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde yaptıkları operasyon neticesinde M.B. isimli şahıs gözaltına alınarak aracında arama yapıldı.


Yapılan arama sonucunda Bizans ve Roma Dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 7 adet gümüş sikke ve 1 adet silindir mühür ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler ve mühür Adıyaman İl Müze Müdürlüğüne teslim edilirken şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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