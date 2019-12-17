İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman’da jandarma ekipleri şüpheli araçta yaptıkları incelemede 90 adet tarihi eser olan sikke ele geçirdi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri şüpheli araçta yaptıkları incelemede 90 adet tarihi eser olan sikke ele geçirdi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Tim Komutanlığı ekipleri Gaziantep'ten Adıyaman'a tarihi eser getirileceğinin bilgisi alınması üzerine bir aracı takibe aldı.


Şüpheli araç kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada üzerlerinde çeşitli fiğürler bulunan 90 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.