Adıyaman'da tefeci operasyonu

Adıyaman'da, polis ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde kişilere faiz karşılığında faiz karşılığında boş senetlere imza attıran şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında olayla ilgisi olduğu iddia edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 184 kişiye ait senet, 3 adet dijital materyal ve 9 adet senet defteri ele geçirildi. Daha sonra gözaltına alınan 3 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.