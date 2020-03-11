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Adıyaman'da tefecilik operasyonu

Adıyaman ve İstanbul’da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri çok sayıda alacak verecek listesi ele geçirdi.

Adıyaman ve İstanbul'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri çok sayıda alacak verecek listesi ele geçirdi.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilere yönelik operasyonları devam ediyor. Adıyaman ve İstanbul'da bulunan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Ö.K., A.S.Ş. ve İ.A. isimli şüpheli şahısların işyerleri ve ikametlerinde arama yaptı. Aramada çok sayıda alacak verecek listelerinin olduğu ele geçirilen malzemelere el konuldu.


Şahıslarla ilgili adli işlem başlatılırken, soruşturma sürüyor.

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