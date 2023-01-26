Adıyaman'da tefecilik operasyonu düzenlendi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 şüphelinin ikamet adresinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Faizle para veren, bunun karşılığında yüklü meblağlı senet imzalattıran ve sonrasında bu senetler hakkında icra takibi başlattırdığı tespit edilen 4 şüphelinin evlerinde arama gerçekleştirildi.

Aramalarda şüpheliler tarafından doldurulmuş farklı şahıslara ait 4 adet alacak verecek listesi, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ve tüfeklere ait 33 adet kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 56 adet suç kaydı bulunan S.C. ve 15 adet suç kaydı bulunan M.G. yakalanırken, 30 adet suç kaydı bulunan Ş.G.'nin arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerden 9 suç kaydı bulunan E.S.'nin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.