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Adıyaman'da temizlik seferberliği başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından temizlik seferberliği başlatıldı.


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatları doğrultusunda il genelinde başlatılan temizlik seferberliği ile cadde ve sokaklar pırıl pırıl bir hale gelmeye başlatıldı. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yavuz Selim Mahallesinde başlatılan temizlik seferberliği yıl sonuna kadar devam edecek. İl merkezinde bulunan bütün mahalleler sırası ile baştan sona temizlenecek. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 30 temizlik aracı ve 150 personelin yer aldığı çalışmaları yerinde gören vatandaşlarda memnuniyetini gizleyemeyerek ekiplere teşekkür etti.


Konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulunan Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, “Adıyaman'da bir temizlik harekatı başlattık. Bugünden itibaren Yavuz Selim Mahallesi'nden başladık. Tüm cadde ve sokakları bizi tertemiz yapmayı düşünüyoruz hedefimiz bu. İnşallah Rabbim de bize yardım eder. Biz Adıyaman'da yaşayan insanlara tertemiz bir Adıyaman yaşatmayı kendimize şiar edindik. Belediyemize yeniden bir heyecan getirmek istiyoruz. 30 Aracımız var, yıkama araçları, süpürme araçları, çöp dökme araçlarımız ve 150 personelle biz bu kampanyayı başlattık” dedi.


Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Dağhan, “Süleyman başkanımız başa geldiğinden bu yana Adıyaman halkımızın beklentileri doğrultusunda şu an itibarıyla temizlik işlerine başladı. Temizlik müdürümüze de bu konuda başarılar diliyorum. İnşallah çok güzel temiz bir şehir bize bırakırlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

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