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Adıyaman'da terör hükümlüsü kadın yakalandı

Adıyaman’da terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.


PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlünün, jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla Adıyaman'da olduğu belirlendi. Firari hükümlünün Adıyaman'da bir düğüne katıldıgını tespit eden güvenlik güçleri kadının kaldığı evi belirledi.


Polis ekipleri Yenimahalle bulunan adrese operasyon düzenledi.


Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan P.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın cezaevine gönderildi.

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