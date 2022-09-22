İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman’da PKK’lı terör örgütüne ait yaşam malzemeleri toprağa gömülü halde bulundu.

Adıyaman'da PKK'lı terör örgütüne ait yaşam malzemeleri toprağa gömülü halde bulundu.


Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi mevkiinde, 2015-2018 yılları arasında Adıyaman'da faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.

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