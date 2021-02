Adıyaman'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin çeşitli eylem ve etkinlikler yapabileceğinin değerlendirilmesi sonucu toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurdu.

Adıyaman Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedeleyen kanunsuz/korsan eylemlerin başlatılması için sosyal medyada çağrıların yapıldığı, bu itibarla eylemlerin terör örgütlerine müzahir grup ve şahıslarca amacından saptırılarak terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülebileceği, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz ölçüde zora sokacağı, kamu düzenini zedeleyici görüntülerin topluma yansıtılarak karşıt görüşlü gruplar arasında çatışma zemini oluşturmaya dönük provokatif olaylara sebebiyet verilebileceği, yine çağrılardan ve daha önceki dönemlerde yaşanan menfur saldırılardan da görüleceği üzere açık alanlarda gerçekleşecek her türlü eylemin terör örgütlerince hedef seçilebileceği, toplumsal olaylarda görev alan kolluk mensuplarına ve halkın yoğun olarak bulunduğu (metro, havaalanı, tren garları, eğlence mekanları vb.) yerlerin hedef seçilerek buralarda bombalı/silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir.

İstihbari bilgilerde, PKK/KCK terör örgütüne müzahir kesimler tarafından, açlık grevi ve ölüm orucu eylemi yapan şahısların ön plana çıkartarak onları onore edici eylem ve etkinlikler yapılacağı yönünde bir beklentinin bulunduğu, bu kapsamda; bazı demekler/gruplar tarafından, terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan infaz koşulları ile alakalı yapılan açlık grevlerine destek olmak amacıyla önümüzdeki günlerde ilimiz merkezinde açık alanlarda eylem ve etkinliklerin yapılacağı yönünde bilgiler olduğu değerlendiriliyor.

Sözde- tecridi protesto, açlık grevleri ve ölüm oruçlarını canlı tutmak amacıyla yapılmak istenecek; yürüyüş/basın açıklaması/protesto eylemi, yol kapama vb. her türlü eylem sebebiyle, güvenlik güçleri ile vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan provokatif eylemlerin yaşanabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fillerin meydana gelebileceği değerlendiriliyor.

Yine son günlerde bazı marjinal sol gruplar ve terör örgütlerine müzahir çevrelerce; İstanbul'da yeni atanan rektörün istifa etmesine yönelik düzenlenen protesto gösterilerinin her geçen gün büyütülerek diğer şehirlere yayılması amacıyla sosyal medya paylaşımlarının yapıldığı ve bu paylaşımlar doğrultusunda bir çok ilimizde konuyla ilgili eylemler gerçekleştirildiği/gerçekleştirilmek istenildiği, bu eylemler sonucunda kamuoyunda Gezi Parkı Eylemleri olarak bilinen ve ülke genelinde birçok şehrimizde gerçekleşen ve kamu düzenini, kamu güvenliğini, kamu asayişini bozan vatandaşlarımızın hayatını katlanılmayacak derecede zorlaştıracak ölçüde etkileyen eylemlere dönüştürülmesinin amaçlandığı değerlendirilmektedir.

Fiziksel temas, solunum vb. yollarla hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısının tüm dünyada hızlı şekilde yükselten korona virüs (COVİD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 2020/11-35 no'lu kararında İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve 19961 sayılı Genelgesi doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları (Barolar, tüm oda ve borsalar), birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dâhil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla, ilimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle Korona virüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi gerekmektedir.

İlimiz genelinde (Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde) kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, anma günleri, tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar, açık alanlarda düzenlenmek istenen her türlü eylem etkinlikler için il merkezinde Valilik Makamına (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne) ve ilçe merkezlerinde Kaymakamlık Makamlarına (48) saat (2 iş günü) öncesinde yapılan müracaatlarda Mülki Amirlerin uygun göreceği etkinlikler hariç, İlimiz genelinde açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, protesto eylemi, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, toplu karşılama ve uğurlama, insan zinciri oluşturma, çadır kurma, oturma eylemi, çelenk sunma, bildiri dağıtma, afiş/poster asma, stant kurma ve bunun gibi tüm eylem ve etkinlikler 08.02.2021 Pazartesi günü saat 00.01'den 22.02.2021 Pazartesi günü saat:23.59'a kadar on beş (15) günlük süre ile yasaklanmıştır.”