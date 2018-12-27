Adıyaman'da toprak evin duvarı çöktü: 2 yaralı

Adıyaman'da aşırı yağışlar nedeniyle çöken toprak evin duvarı yan taraftaki lokantanın çatısına düştü, 2 müşteri yaralandı.

Olay, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İki katlı toprak evin üst katının duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü. Çöken duvar yan tarafta bulunan lokantanın asma tavanından aşağı düştü. Briket ve toprak yığını lokantadaki müşteriler Zeynep Yiğit ve Kemal Yiğit'in üzerine düştü. Lokanta çalışanları ve çevredeki esnafların yardımı ile yaralılar toprağın altından çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 sağılık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşletme sahibi Mahmut Gündüz olay anını anlatarak, toprak ve briketlerin büyük bir gürültüyle müşterilerin üzerine düştüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.