İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da toz taşınımı

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Adıyaman’ı etkisi altına aldı.

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Adıyaman'ı etkisi altına aldı.


Araçların üzeri tozdan kaplanırken oto yıkamalarda araç yoğunluğu yaşandı. Toz taşımını dolayısıyla kentte görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma oldu. Araçlarını sabah saatlerinde tozlu gören bir çok kişi araçlarını oto yıkamalara bırakınca yıkamacılarda yoğunluk yaşandı. Oldukça yoğun olduklarını dile getiren oto yıkamacılar, artık araç yıkamaya yetiştiremediklerini dile getirdi.

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