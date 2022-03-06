Adıyaman'da trafik denetimleri devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliğinin koruna bilmesi adına trafik denetimleri gerçekleştiriliyor. Aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, araç ve sürücülerin evrak kontrolleri yapılıyor. Polis ekipleri yaptıkları evrak kontrollerinin yanı sıra sürücülere emniyet kemerinin öneminden de bahsediyor. Trafik polis ekipleri, sürücüleri yaşanabilecek kazalara karşı daha dikkatli olmalarını trafik kurallarına uymalarını da istiyor.