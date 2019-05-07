Adıyaman'da Trafik Haftası kutlandı

Adıyaman'da, Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası'nın açılış programı Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde yapıldı.

Trafik kazalarına dikkat çekmek, trafik kazalarının getirdiği olumsuzlukları gündeme taşımak ve trafik kazalarının en aza indirilmesi konusunda ülke genelinde bir bilinç oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası'nın açılış programı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen programda trafik güvenliğinin önemine dikkat çekildi.

Düzenlenen programa Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken telefonla konuşulmaması ve alkollü araç kullanılmaması gibi konularda önemli uyarılarda bulunulurken bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “Sosyal ekonomik boyutlarıyla ülkemizin en önemli sorunlarından birisi trafik güvenliği sorunudur. Her yıl trafik kazaları nedeniyle binlerce insanımız yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Trafik kazalarının neden olduğu can ve mal kayıpları, geride bıraktığı manevi acılar nedeniyle üzerinde çalışılması mutlaka çözüm bulunması gereken bir problemdir” dedi.

Adıyaman'da trafik bilincini artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak maksadıyla Jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yaptığını belirten İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ise, “Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, kazaların en çok sürücü hatalarından meydana geldiğini görüyoruz. Bu kapsamda Jandarma ekipleri olarak denetimlerimizi sıklaştırdık. Jandarma olarak 2018 yılında 10 bin 142 öğrenciye, 5 bin 713 sürücüye ve 2 bin 759 yaya olmak üzere 18 bin 614 kişiye trafik eğitimi verildi. Trafikle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla umuma açık yerlerde 500 afiş asılmış, 5 bin adet broşür dağıtılmıştır. Trafik denetimlerimizdeki maksadımız cezai yaptırım uygulamaktan ziyade, vatandaşlarımızın eğitimlerine katkıda bulunarak trafik kazaları sonucu oluşabilecek can ve mal kayıplarını ortadan kaldırmaktır” dedi.

Trafik Kurallarının toplumsal hayatı düzenleyen diğer kurallar gibi genel anlamda toplumsal düzen ve güvenliğin sağlanması için var olduğunu kaydeden Vali Aykut Pekmez ise, “Trafik güvenliğinin geliştirilmesi, trafiğin bileşenlerinden insan unsuru olarak tanımlanan, sürücü yaya ve yolcuların trafik kurallarına uymaları ve diğer yol kullanıcılarının haklarına saygı göstermeleri ile mümkün olabilecektir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 7 bin 500 insanımız trafik kazalarından dolayı hayatını kaybetmekte, on binlercesi de yaralanmaktadır. Trafik kazaları sonucu yok olan ve parçalanan aileler, yetişmiş insan kaybı ve hayatının ger kalan kısmını engelli olarak geçirmek zorunda kalanlar, olayın sosyal boyutunu ortaya koymaktadır. 2018 yılında ülke genelinde kaza yerinde 495, kaza sonrası 30 günlük süreçte hastanede 992 olmak üzere toplam bin 487 yaya trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaklaşık yüzde 17'si yayaya çarpma şeklinde iken toplam ölümlerin ise yüzde 22,3'ünü yayalar oluşturmaktadır. Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve ilimizin trafik güvenliğinin sağlanması açısından tüm yol kullanıcıları olarak siz değerli Adıyamanlı hemşerilerimizden trafikte sorumluluğu paylaşarak, herkesin trafik kurallarını harfiyen uymasını bekliyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Altınşehir Evim Kreş öğrencileri tarafından Trafik Haftası dolayısıyla trafik konulu bir piyes sunumu yaparak şarkılar söyledi.

Ardından Trafik Haftası dolayısıyla ilk ve ortaöğretim kurumları arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilere Vali Aykut Pekmez tarafından bisiklet hediye edilirken, dereceye giren diğer öğrencilere de protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi

Törende ayrıca, yıl içerisinde karayolu trafiğinde kurallara uyarak örnek sürücülük davranışından dolayı yılın sürücüsü seçilen Mehmet Ali Kiy plaket ve çeyrek altınla ödüllendirildi.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde düzenlenen program, Trafik Haftası kutlama etkinliklerine katkı ve destek sağlayan özel işletme sahiplerine teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.