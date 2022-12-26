Adıyaman'da trafik kavgası

Adıyaman'da, trafikte tartışan iki aracın sürücüsü, yol ortasında durarak bir birine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağında bir birine yol verme meselesinden dolayı tartışan iki otomobil sürücüsü kavşak ortasında durarak araçlarından inip bir birine saldırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Hem trafiğin akışına engel olan hem de bir birine saldıran her iki sürücü, vatandaşlar tarafından araçlarına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.