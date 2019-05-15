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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Ferdi Altıngül idaresindeki 02 EF 346 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fırat Yiğit idaresindeki 06 FU 4362 plakalı otomobil ile Besni ilçesi yol kavşağında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Fırat Yiğit ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Ertürk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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