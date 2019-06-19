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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkarak reklam tabelası betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkarak reklam tabelası betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Lütfi U. idaresindeki 04 P 1045 plakalı otomobil, Balkar Beldesi Organize Sanayi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan reklam tabelasının betonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Lütfi U. ile otomobilde bulunan Döndü A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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