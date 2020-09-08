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Adıyaman'da trafik kazası: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Karadut istikametine doğru giden Murat Gezer yönetimindeki 26 ADE 196 Renault marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.


İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsü Murat Gezer ve otomobilde bulunan Serdar Taştan ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

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