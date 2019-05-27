Adıyaman'da trafik kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Rifat Çabas (41) yönetimindeki 02 AAP 106 plakalı otomobil ile Yakup Işık (42) yönetimindeki 02 AAP 033 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki sürücü ve araçta bulunan Mahmut Mert Aladağ yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Yakup Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.