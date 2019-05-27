İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da trafik kazası: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin kafa kafa çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kahta-Adıyaman yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Rifat Çabas (41) yönetimindeki 02 AAP 106 plakalı otomobil ile Yakup Işık (42) yönetimindeki 02 AAP 033 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki sürücü ve araçta bulunan Mahmut Mert Aladağ yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Yakup Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.