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Adıyaman'da trafik kazası: 5 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Adıyaman Kahta karayolu Bağlar mevki yol ayrımında Yunus İlhan yönetimindeki 27 AAE 10 plakalı otomobil ile Musa Akıncı'nın kullandığı 02 AAU 935 yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.


Kazada otomobillerde bulunan Elif Akıncı, Arzu Aslan, Suphi Aslan ve sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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