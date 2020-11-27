İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da trafo gerginliği

Adıyaman’da, bir arazi içerisine kurulmak istenilen elektrik trafosu nedeniyle vatandaşlar ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

Adıyaman'da, bir arazi içerisine kurulmak istenilen elektrik trafosu nedeniyle vatandaşlar ile belediye çalışanları arasında gerginlik yaşandı.


Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde bulunan Hamdi Güler'e, ait tapulu arazi üzerine Adıyaman Belediyesi tarafından elektrik trafosu kurulmak istenildi. Kurulmak istenilen elektrik trafosundan dolayı belediye çalışanlarıyla vatandaşlar ve arazi sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tapulu olan arazinin üzerine trafo kurulmasına tepki gösteren vatandaşlar ile arazi sahipleri, çalışmaları durdurtarak Adıyaman Belediyesi yetkilileriyle görüşmek üzere olay yerinden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.