Adıyaman'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 NA 737 plakalı traktör, merkeze bağlı Çemberlitaş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada traktörde bulunan Hasan (15) ve Ahmet Karaman (17), kardeşler yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kardeşlerden Hasan Kahraman, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan Kahraman'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.