İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da traktör kazası

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece geç saatlerde Gerger'in Gözpınar köyünde meydana geldi. Gerger'in Kaşyazı köyünden Geçitli köyüne traktör ile misafirliğe giden Emrah Kaya yönetimindeki traktör Gözpınar köyü virajında direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı.


Devrilen traktörde sürü ve yolcu olarak bulunan Veysel Ok yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar özel araçlarıyla yaralıları Gerger Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı Veysel Ok Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.