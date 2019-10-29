Adıyaman'da uyuşturucu ele geçirildi

Yunus ekipleri tarafından durdurulan bir otomobil içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinden, 5 gram kubar esrar maddesi ve 0.5 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada ise 3 adet lyrıca hap ve 1,4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu maddeyle birlikte Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.