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Adıyaman'da uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı motorize Yunus ekipleri tarafından uyuşturucu madde ele geçirildi.


Yunus ekipleri tarafından durdurulan bir otomobil içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinden, 5 gram kubar esrar maddesi ve 0.5 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada ise 3 adet lyrıca hap ve 1,4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıslar uyuşturucu maddeyle birlikte Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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