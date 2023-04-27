Adıyaman'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 800 gram metamfetamin ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Gölbaşı ilçesinde çalışma yaptı. Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli E.H.T ve U.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak, ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yapmaktan yasal işlem başlatıldı.