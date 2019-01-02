İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Adıyaman’da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde 1 kilo 630 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adıyaman'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan bir otomobilde 1 kilo 630 gram kubar esrar ele geçirildi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen otomobil Kahta-Siverek Karayolu üzerinde takibe alınarak, Narince Jandarma Karakolunda durduruldu.


Otomobilde uzman ekipler ve Balım isimli narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada zulalanmış şekilde 1 kilo 630 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Otomobil sürücüsü N.K. adli işlem yapılmak üzerine gözaltına alındı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında, yılmadan ve yorulmadan terör ve uyuşturucu ile etkin mücadeleye halkın da desteği ile kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.