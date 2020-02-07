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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 23’ü uyuşturucu satıcısı, 60’ı kullanıcı olan 83 kişiye operasyon düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23'ü uyuşturucu satıcısı, 60'ı kullanıcı olan 83 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu satıcılarından 11'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Gölbaşı ilçesinde büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 23 kişiye işlem yapıldı. Şahısların ev ve işyerlerinden yapılan aramada içerisinde metamfetamin bulunan 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 43 adet mermi ele geçirildi.


Operasyon kapsamında 60 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. Bu şahıslarda ise 38,5 gram esrar, 13,46 gram metamfetamin, 3,3 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma apararatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


Operasyon uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslardan adli makamlara sevk edilen 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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