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Adıyaman'da, uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman’da, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde şafak vakti uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İki farklı adrese yapılan operasyonda S.A., ile M.Ö., isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Operasyonda 20 gram bonzai maddesi ise ele geçirildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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