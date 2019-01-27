İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını kararlılıkla devam ettiren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya ve kullanıcılarına geçit vermiyor.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi yürüttükeri esnada durumundan şüphelendiği Y.T., M.T. ve M.K., isimli 3 şahsı durdurarak üst araması yaptı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 paket içerisinde 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Yine jandarma bölgesinde yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan T.D., ve M.T., isimli şahısların üzerinden 2 paket içerisinden 9 gram esrar maddesi bulundu. Ele geçirilen toplam 22 gram esrar maddesine el konulurken gözaltına alınan toplam 5 şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.