Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi yürüttükeri esnada durumundan şüphelendiği Y.T., M.T. ve M.K., isimli 3 şahsı durdurarak üst araması yaptı. Gerçekleştirilen aramalarda 2 paket içerisinde 13 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yine jandarma bölgesinde yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan T.D., ve M.T., isimli şahısların üzerinden 2 paket içerisinden 9 gram esrar maddesi bulundu. Ele geçirilen toplam 22 gram esrar maddesine el konulurken gözaltına alınan toplam 5 şahıs ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.