Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Adıyaman'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bulunan 5 farklı adres Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği ve 2,5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken Y.E., F.B., F.D., isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.