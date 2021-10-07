İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları M.E., Y.K., B.T., Ö.A, ve M.T., isimli şahıstan 42 adet sentetik ecza hap ve K.B.B isimli şahıstan 1.25 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Öte yandan polis ekipleri yaptıkları denetimlerde uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl hapis cezası bulunan Y.A., isimli şahsı, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 9 ay hapis cezası bulunan M.Y., isimli şahsı, uyuşturucu ticareti yapan M.K., isimli şahsı, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.O., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan M.O., ve M.K., isimli 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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