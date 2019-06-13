Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadelelerine devam eden jandarma ekipleri, jandarma bölgesinde durumundan şüphelendiği K.D. , M.Ç., ve A.A., isimli 3 kişiyi durdurarak üst aramalarını ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bir kibrit kutusu içerisinde saklanılmış 12 gram toz esrar ele geçirildi. Konuyla alakalı 3 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken uyuşturucu maddesine ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzeneğe el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.