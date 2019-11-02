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Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 12 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, jandarma bölgesinin birçok farklı noktasında uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanan Ö.D., M.G.Y., K.G., H.G., A.Y., M.B.Ç., E.S., A.F., K.Y., F.Y., B.Ç. ve Y.D., isimli toplam 12 kişi yakalandı. Bir birinden farklı noktalarda yakalanan 12 kişi üzerinde yapılan aramalarda toplam 61 gram esrar maddesi, 5 adet extacy hap ve 34 gram sentetik cannabinoid ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken 12 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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