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Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda bonzai ele geçirildi.

Olayda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında U.G., isimli bir şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 15 paket halinde 31,51 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Bonzai maddesi muhafaza altına alınırken U.G., gözaltına alındı. Emniyette götürülen ve burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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