Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yaygınlaşmasını önlemek amacı ile uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik yapılan 4 aylık çalışmalar kapsamında yakalanan 541 şüpheli şahıstan 31'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2021 Yılının ilk 4 aylık çalışmaları kapsamında geçen yılın aynı tarihlerine göre yüzde 300 artışla 2 kilo 720 gram esrar, yüzde 58 artışla 5 kilo 578, gram bonzai ve yüzde 287 artışla 723 gram metamfetamin ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.