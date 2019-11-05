Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucuyla alakalı yapılan mücadelede polis ekiplerince son 1 haftada 428,05 gram bonzai maddesi, 44,14 gram katı şekilde bonzai hammaddesi, 379,55 gram sıvı şekilde bonzai hammaddesi, 0,2 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar olmak üzere 862 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuculara el konulurken toplam 25 kişi hakkında yasal işlemin yapıldığı vurgulandı.