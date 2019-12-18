İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor

Adıyaman’da, Yunus polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da, Yunus polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri, farklı noktalarda durumundan şüphelendiği H.K., isimli kişinin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, M.Ö., isimli kişinin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, F.T., isimli kişinin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.