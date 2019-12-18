Adıyaman'da uyuşturucuya göz açtırılmıyor

Adıyaman'da, Yunus polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri, farklı noktalarda durumundan şüphelendiği H.K., isimli kişinin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, M.Ö., isimli kişinin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, F.T., isimli kişinin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap olmak üzere toplam 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.