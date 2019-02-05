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Adıyaman'da vahşet

Adıyaman’da, bir hastanın yanında refakatçi olarak kalan kadın şahıs, hastanede tedavi gören 1 aylık bebeğin kulağını 250 TL değerindeki küpeler için parçaladı.

Adıyaman'da, bir hastanın yanında refakatçi olarak kalan kadın şahıs, hastanede tedavi gören 1 aylık bebeğin kulağını 250 TL değerindeki küpeler için parçaladı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi) 3. katında tedavi gören 1 aylık Suriyeli bebeğin kulağında bulunan 250 TL değerindeki küpeleri, odada bulunan bir başka hastanın yanında refakatçi olan ve Suriyeli olduğu öğrenilen Hatice A. tarafından bebeğin kulağı parçalanarak çalındı. Hatice A., 250 TL değerindeki küpeler için bebeğin sol kulağını parçaladı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından Hatice A.'yı çaldığı küpelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan Hatice A., Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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