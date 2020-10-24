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Adıyaman'da vaka sayıları artıyor

Adıyaman’da artan vaka sayıları nedeniyle alınan karantina altına alınan adres sayısı çoğalıyor.

Adıyaman'da artan vaka sayıları nedeniyle alınan karantina altına alınan adres sayısı çoğalıyor.


Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplandı. Kurul üyeleri test sonuçları pozitif çıkan hastalardan dolayı 110 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Son günlerdeki vaka sayılarındaki artış nedeniyle her gün 100'ün üzerinde adres karantina altına alınıyor.


Tedbirler kapsamında denetimleri arttıran ekipler, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarını yapıyor. Diğer taraftan karantina ihlali yapan kişileri tespit ediyor.

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