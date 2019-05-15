Adıyaman'da “Vatan Kahramanlarına Mektup”

Şehit Onbaşı Halil İbrahim Akgüre'nin kardeşi tarafından başlatılan proje kapsamında 81 ilden toplanan mektuplar şehidin ölüm yıl dönümünde Adıyaman'da, görev yapan özel harekat polislerine ve çevik kuvvet polislerine teslim edildi.

15 Mayıs 2009 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girmiş olduğu çatışmada şehadet mertebesine ulaşan Şehit Onbaşı Halil İbrahim Akgüre'nin kardeşi Emine Akgüre tarafından başlatılan ve toplumun değişik kesimlerinden vatandaşların destek verdiği "Vatan Kahramanlarına Mektup" projesi kapsamında yazılan mektuplar Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Proje gönüllülerinden Gülşah Işık ile Esranur Kurmaz tarafından şehit aileleri, öğrenciler, esnaflar ve çok sayıda kişinin yazmış olduğu mektupları tek tek polislere teslim edildi. Duygu dolu yazıların yer aldığı mektupları alarak okuyan polislerden çoğu duygusal anlar yaşadı.

Kendilerine ulaştırılan mektuplardan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen polisler, Şehit Onbaşı Halil İbrahim Akgüre'nin kardeşi Emine Akgüre'ye, Gülşah Işık'a, Esranur Kurmaz'a ve kendilerin mektup gönderen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı.