Adıyaman'da vatandaş odaklı hizmet seferberliği

İçişleri Bakanlığı tarafından İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyeti Adıyaman'a gelerek vatandaş odaklı hizmet seferberliğiyle kapsamında değerlendirme toplantısı düzenledi.

Son yıllarda hayata geçirdiği projelerle, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve en kaliteli şekilde verilmesini sağlayan İçişleri Bakanlığı, toplum yararına yönelik, insan odaklı, insanların hayatını kolaylaştıracak uygulama ve çalışmalara ağırlık vermeye devam ediyor.

Bu hedef doğrultusunda, İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki İZDES heyeti Adıyaman'a gelerek bakanlık hizmetlerini değerlendirme toplantısı düzenledi.

Adıyaman'ı ziyareti kapsamında programın amaç ve hedefleri ile çalışmanın içeriğine yönelik yapılacak bilgilendirme toplantısı öncesi İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Başkanlığındaki heyet ilk olarak Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Erdil ziyarette Valilik şeref defterini imzaladı.

İZDES programı kapsamında Adıyaman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuiyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, bu toplantılarla amaç bütün illerimizde vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmet standartlarını yükseltmek olduğunu söyledi.

Ziyaret sonrası İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim amirlerinin katılımıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Başkanlığında İZDES heyeti üyelerinin çalışmalarında elde ettiği bulguların görüşüldüğü bakanlık hizmetlerini değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında İZDES ve Adıyaman izlenimlerini anlattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulmasını hedeflediklerini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, “Bu hedef doğrultusunda Bakanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığında izleme ve değerlendirme sistemi projesinin uygulanmasına başlanmıştır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde Bakanlığımız Taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek ve valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES Projesini başlattık. Bu projenin birinci aşamasında, 81 ilimizi ziyaret ederek 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Bu ziyaretler sonucunda sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek hazırlanan raporlar illerle paylaşılmış ve önerilerin hızlıca hayata geçirilmesiyle ilgili talimatlar verilmiştir. Projenin ikinci aşamasının teması, ise ‘Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği' olarak devam etmektedir” dedi.

Erdil açıklamasının devamında, “Cumhurbaşkanımızın ‘Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız ‘Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği' kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bakan Yardımcıları Başkanlığında bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan 9'ar kişilik heyetlerle 58 ilimizde ziyaret programlarımız gerçekleştirilmiş olup, bugün 59. ilimizde bulunmaktayız. Kalan 22 ilimize en kısa sürede ziyaretler gerçekleştirilecektir. Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği, öncelikle ‘dinleme ve empati' prensibi üzerine kurgulanmış bir projedir. Bu proje kapsamında Bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkar odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeyi, görüş alış verişinde bulunmanın yanında Valiliklerimizin iletişim ve işbirliği kapasitesini de değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verdi.

Terörle mücadelede gelinen noktaya da değinen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, “Bugünkü toplantımızda ülkemizdeki ve bölgedeki terör olaylarını da masaya yatırarak terörle mücadelede gelinen noktayı ve bu konudaki çalışmaları da gözden geçirdik. Malum Türkiye terörle mücadele de önemli bir eşiğe gelmiştir. Bu eşikte terörü etkisiz kılma konusunda çok önemli bir mesafe kat etmiştir. 2016 yılından bun yana 7 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sadece geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde 11'i üst düzey yönetici olmak üzere 133 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Son operasyonlarımızla sınır dışında Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmayımızın sürdürdüğü operasyonlar, terörü besleyen ve terörün lojistiğini sağlayan dış desteklerde büyük ölçüde önlendikten sonra içeride oluşturduğumuz malum Kıran-1,2,3 ve dün başlayan Kıran 6 operasyonuyla 150 tim ve 2.300 Jandarma ve Özel Harekât personeliyle dağlarda teröristlerin barınmasına imkan vermeyecek bir çalışmayı da sürdürüyoruz. Bu operasyonlarla bu yıl terör örgütünün kış üstlenmesine meydan vermeyeceğiz. Tamamen yok olana kadar terör örgütüyle kararlı mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Basın açıklamasının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki heyet, sivil toplum örgütleri ve Adıyamanlı sanayici iş adamlarının katılımıyla Valilik Toplantı salonunda ilin istihdam, sanayi, tarım, üretim ve ekonomi, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal konulara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.