Adıyaman'da yabancı uyruklu iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1726. Sokak'ta yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 4 şahsı gözaltına aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.