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Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden oldu

Adıyaman’da etkili olan yağış sel ve su baskınlarına neden olurken, kentte toplam 373 ev ve iş yerini su bastı.

Adıyaman'da etkili olan yağış sel ve su baskınlarına neden olurken, kentte toplam 373 ev ve iş yerini su bastı.


Adıyaman'da dün geceden beri etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü ve şimşeklerin çakması geceyi aydınlattı. Gece itibariyle sağanak şeklinde devam eden yağmur gündüz şiddetini arttırınca yağmur suları sel ve su baskınlarına neden oldu.


Meteorolojinin sel ve su baskınlarına karşı uyardığı iller arasında yer alan Adıyaman'da bir günde 373 ev ve iş yerini su bastı. Su baskınlarının yaşandığı kentte ev sahipleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için seferber oldu.

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