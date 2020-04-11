İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman'da yangın sonrası yıkılma tehlikesi olan toprak ev boşaltıldı

Adıyaman’da yangın çıkan toprak evin yıkılma tehlikesine karşı ev boşaltılarak, tavanı yıkıldı.

Adıyaman'da yangın çıkan toprak evin yıkılma tehlikesine karşı ev boşaltılarak, tavanı yıkıldı.


Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Akpınar köyü Çınarcık mezrasında Abdurahman Özer'e ait iki katlı toprak evde çıktı. Toprak evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden aile fertleri hemen dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek bir süre sonra söndürdü. Evin üst katında çıkan yangın nedeniyle evin çökme ihtimaline karşı ev boşaltıldı. Daha sonra evin tavanı yıkıldı. Evin birinci katı ise kapatıldı.


Yangında evin mutfak ve oturma odasının tamamen yandığı, içeride bulunan eşyaların tamamen yandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.