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Adıyaman'da yangında 3 hektarlık orman zarar gördü

Adıyaman’ın Gölbaşı-Kapıdere karayolunun 15.

Adıyaman'ın Gölbaşı-Kapıdere karayolunun 15. kilometresinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabası ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırılırken, yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Karabahşılı Devlet Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Gölbaşı Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi. Yangının büyümesi nedeniyle Gölbaşı ilçe halkından da yardım istendi. Belediye hoparlöründen yapılan anons üzerine vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. 2 itfaiye eri ise dumandan zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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