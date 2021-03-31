Adıyaman'da yapılacak anıt anketle belirlendi

Altınşehir Mahallesindeki Üniversite Kavşağına anlamlı bir anıt dikmeyi amaçlayan Adıyaman Belediyesi, belirlediği 5 projeyi halka sunarak en çok oyu alan simgeyi kavşağa dikeceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda belediyenin web sitesinden yapılan anketle belirlenen ay yıldızlı tasarımın kavşağa yerleştirilmesi için çalışmalara başlanıldı.

En çok beğenilen ay-yıldızlı tasarımın hazırlığına anketten hemen sonra başladıklarını söyleyen yetkililer, zemin betonun döküldüğü ve anıtın önümüzdeki hafta içerisinde yerine monte edileceğini dile getirdi.